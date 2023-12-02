السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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أوستن: حماية المدنيين في غزة ضرورة استراتيجية لإسرائيل

منذ 3 دقائق
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم السبت، أن حماية المدنيين في غزة ضرورة استراتيجية لإسرائيل.

وأشار إلى أن أميركا ستبقى “أقرب صديق” لإسرائيل في العالم، ولن تسمح لحركة “حماس” بالانتصار.

وأكد أوستن، أن دعمنا لإسرائيل “ليس خاضعاً للتفاوض، ولن يكون كذلك أبداً”.

وشنت حركة “حماس” هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أسفر عن سقوط نحو 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ”القضاء” على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتباراً من 27 تشرين الأول (أكتوبر) مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة “حماس”.

وبعد أكثر من سبعة أسابيع من قصف إسرائيلي مدمّر، سرت هدنة حيز التنفيذ، لكن انتهت مفاعيلها صباح الجمعة من دون اتفاق على تمديدها.

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