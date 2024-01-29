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أوستن: سنتخذ كل "التحركات الضرورية" للدفاع عن أميركا وقواتنا

منذ ساعة واحدة
لويد أوستن

لويد أوستن

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تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين بأن الولايات المتحدة ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” للدفاع عن القوات الأمريكية، معبرا عن غضبه وأسفه على تنفيذ مسلحين مدعومين من إيران هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد 28\1\2024 أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة عشرات آخرين.

وقال أوستن في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) “دعوني أبدأ بالتعبير عن بغضبي وأسفي (على) مقتل ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا”.

وأضاف “لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا”.

    المصدر :
  • رويترز

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