أوستن: نواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين إن الولايات المتحدة تواصل تقديم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي نددت فيه واشنطن بطلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

هذا وقالت أوكرانيا الاثنين إن قواتها تتصدى للقوات الروسية قرب بيلوهوريفكا في الشرق، وهي قرية أعلنت موسكو سيطرتها عليها.

وكتبت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على فيسبوك “تصدت قوات الدفاع على مدى وقت طويل جدا اليوم لهجوم العدو الذي يحاول بشكل ما التقدم في منطقة بيلوهوريفكا”.

تتهم الدول الأوروبية روسيا باللجوء إلى المدنيين والسفن التجارية لمهاجمة مصالحهم، مثل مهاجمة البنية التحتية الحيوية كالاتصالات تحت البحر، ومنشآت الطاقة البحرية، وشبكات النقل والمنشآت العسكرية.

فقد أصبح اكتشاف الهجمات الروسية المحتملة أمراً متزايد الصعوبة وفق الأوروبيين، لأن موسكو منذ أن شنت عمليتها العسكرية واسعة النطاق على أوكرانيا قبل عامين، لجأت أكثر إلى المدنيين، بحسب ما كشفه أشخاص مطلعون لصحيفة “وول ستريت جورنال”.