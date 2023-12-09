السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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أوستن: هجمات المليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق

منذ 11 ثانية
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين ومستشاري التحالف الدولي.

كما أدان وزير الدفاع الأمريكي خلال اتصال برئيس وزراء العراق “محمد شياع السوداني” الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.

وأوضح أوستن خلال الاتصال برئيس الوزراء العراقي أن الهجمات ضد القوات الأميركية يجب أن تتوقف، مشدداً على أن الهجمات التي تشنها المليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره.

كما أكد على أن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد بشكل حاسم ضد الجماعات المدعومة من إيران.

مشيراً إلى أن كتائب حزب الله وحركة النجباء المدعومتين من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد التحالف.

وكان مسؤول في الجيش الأمريكي قد صرح لوكالة رويترز إن نحو سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من صباح، الجمعة، فيما يبدو أنه أكبر هجوم من نوعه في الآونة الأخيرة.

كما استهدفت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة القوات الأمريكية في العراق وسوريا خمس مرات على الأقل، وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن ثلاث هجمات استهدفت قواعد في سوريا، فيما استهدف هجومان قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد.

وهذا هو أول هجوم يستهدف السفارة الأمريكية منذ أكثر من عام، مما يشير على ما يبدو إلى توسع نطاق الهجمات.

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