أوستن يؤكد استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا

أفاد المكتب الصحافي للبنتاغون، بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف ووعد بالسعي للحصول على أموال إضافية من الكونغرس لمواصلة المساعدات العسكرية.

وأضاف المكتب الصحافي: “تحدث وزير الدفاع لويد أوستن عبر الهاتف، مع وزير الدفاع الأوكراني. وتمّ خلال ذلك التأكيد على استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا. وأكد الوزير أوستن مجددًا التزام الإدارة بمطالبة الكونغرس بالموارد التي تحتاجها أوكرانيا”.

وناقش أوستن وأوميروف، “النتيجة الناجحة” لاجتماع الدول المانحة للمساعدات العسكرية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى “آخر التطورات على الأرض في أوكرانيا”.

ويوم أمس الجمعة، أرسلت الإدارة الأمريكية إلى الكونغرس طلب ميزانية إضافية تتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا أرسلت مذكرة إلى دول الناتو بشأن توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.