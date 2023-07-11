أوستن يبحث مع نظيره التركي مساعي أنقرة للتحديث العسكري

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر في اتصال هاتفي دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري، وذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

وكانت تركيا طلبت في أكتوبر تشرين الأول 2021 شراء مقاتلات (إف-16) ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن.

وقال البنتاجون عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر “ناقشا… المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرج، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.