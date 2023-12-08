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أوستن يحث نظيره الإسرائيلي على زيادة جهود حماية المدنيين

منذ 9 دقائق
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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أكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، اليوم الجمعة، أن الوزير لويد أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اتصال على زيادة جهود حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن الوزير الأميركي أعرب خلال الاتصال أيضا عن قلقه إزاء الاشتباكات الحدودية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني هذا الأسبوع، “والتي أدت إلى مقتل جندي من القوات المسلحة اللبنانية ومدني إسرائيلي”.

وذكر البيان أن أوستن دان أيضا خلال الاتصال “العدوان الحوثي المتنامي في البحر الأحمر، والذي يهدد حرية الملاحة وتدفق الحركة التجارية”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد شدد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس على “الحاجة الماسة” لحماية المدنيين مع احتدام القتال في كبرى مدن غزة ومحيطها، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

ودعا بايدن في مكالمته الهاتفية الأولى مع نتنياهو منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى إنشاء ممرات إنسانية “لفصل السكان المدنيين عن حماس”.

    المصدر :
  • وكالات

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