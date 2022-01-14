أوغندا تتلف 400 ألف جرعة من لقاح "موديرنا"

اضطرت السلطات الأوغندية لإتلاف 400 ألف جرعة من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا بسبب انتهاء صلاحيتها، حسب وزيرة الصحة جين أسينغ.

ونقلت بوابة الأخبار الأوغندية “نايل بوست نيوز” عن الوزيرة قولها: “لقاح “موديرنا” مخزن في درجات حرارة منخفضة ويجب تسييله قبل استخدامه. أرسلنا دفعة من 500000 جرعة منه مؤخرا إلى منطقة أتشولا، حيث تمت إذابتها، لكن لم يتسن استخدام سوى 100 ألف جرعة فقط خلال الثلاثين يوما التالية، لتصبح بقية الجرعات غير قابلة للاستخدام بسبب انتهاء مدة صلاحيتها بعد تسييلها”.

وأضافت أسينغ أن الوزارة ستتخلص أيضا من 297 جرعة من لقاحات “أسترازينيكا” التي انتهت صلاحيتها.

وتلقت أوغندا أكثر من 34 مليون جرعة من لقاحات كوزفيد-19 حتى الآن، وتم استخدام 12,2 مليون منها.

وأوغندا ليست الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تضطر لإتلاف لقاحات كورونا بسبب انتهاء صلاحيتها.

ففي ديسمبر الماضي، أتلفت نيجيريا مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” متنهية الصلاحية.