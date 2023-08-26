السبت 10 صفر 1445 ﻫ - 26 أغسطس 2023 |
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أوغندا تحظر استيراد الملابس المستعملة.. إنها ملابس الموتى

منذ ساعة واحدة
سوق لبيع الملابس المستعملة في أوغندا

سوق لبيع الملابس المستعملة في أوغندا

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تعتمد العديد من الدول الفقيرة على سوق الملابس المستعملة في أغلب الاوقات بسبب الاسعار المناسبة، ومثل معظم البلدان الأفريقية، تستورد أوغندا عادة كميات كبيرة من الملابس المستعملة التي يفضلها بعض المستهلكين لانخفاض تكلفتها.

وحظر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني استيراد الملابس المستعملة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا قائلاً إن ذلك يضر بتطوير صناعة المنسوجات المحلية وإن الملابس تعود لغربيين موتى.

لكن المصنعين المحليين يشكون من إغراق السوق بالملابس المستعملة ما يقوض قدرة أوغندا على تحسين قيمة صناعة القطن والمنسوجات.

وقال موسيفيني أمس الجمعة 25\8\2023: “إنها ملابس الموتى. عندما يموت شخص من أصحاب البشرة البيضاء، يجمعون ملابسه ويرسلونها إلى أفريقيا”.

ووفقاً لمنظمة أوكسفام، وهي مؤسسة خيرية بريطانية، فإن ما لا يقل عن 70% من الملابس التي يتم التبرع بها للجمعيات الخيرية في أوروبا والولايات المتحدة ينتهي بها المطاف في أفريقيا.

وأوغندا منتج كبير للقطن لكن معظم إنتاجها يتم تصديره في صورة منتجات شبه معالجة، وتقدر قيمة صادرات القطن فيما يتراوح بين 26 و27 مليون دولار سنوياً وذلك في العقد المنتهي في 2022، حسبما ذكر البنك المركزي الأوغندي.

وذكر موسيفيني أن الحظر سيشمل أيضاً عدادات الكهرباء والوصلات الكهربائية قائلاً إنه يجب شراؤها من المصانع في أوغندا.

    المصدر :
  • رويترز

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