أوغندا ترصد 3 إصابات بفيروس إيبولا في مستشفى في كمبالا

أعلنت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينج (السبت 22-10-2022) تأكد إصابة ثلاثة أشخاص في وحدة للعزل في المستشفى الرئيسي في أوغندا بفيروس إيبولا.

وكتبت الوزيرة على تويتر “بالأمس … ثبتت إصابة ثلاثة أفراد من بين 60 في منشأة عزل مولاجو بفيروس إيبولا”.

وقالت “سيتم نقلهم إلى وحدة عزل عنتيبي للعلاج، إذ لا يزال في وحدة مولاجو 58 مخالطا تحت الحجر الصحي”، في إشارة إلى منشأة ثانية على بعد 41 كيلومترا.

وتقع مولاجو في العاصمة كمبالا. وكانت الإصابات التي تأكدت أمس هي أول عدوى معروفة بالفيروس في المدينة، وجاءت في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه وزارة الإعلام أن تفشي فيروس إيبولا في أوغندا تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتهي بحلول نهاية العام.

وأعلن بيان للحكومة أمس الجمعة تسجيل إجمالي 65 إصابة و27 وفاة بالفيروس. ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل الثلاث حالات الجديدة في كمبالا.

وفرضت الحكومة إغلاقا لمدة ثلاثة أسابيع في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، مركز تفشي سلالة السودان من فيروس إيبولا.

وتشمل الإجراءات حظرا للتجول طوال الليل وقيودا على الحركة وإغلاق دور العبادة وأماكن الترفيه.

وقالت أسينج إن المصابين الثلاثة كانوا من المخالطين لمريض من كاساندا توفي في مولاجو.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن إصابتين أخريين بفيروس إيبولا تأكدتا في كمبالا كانتا قادمتين من موبيندي وتم تسجيلهما ضمن الإصابات هناك وليس في العاصمة.