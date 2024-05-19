أوغندا تقبض على خبير قنابل بجماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية

قال الجيش الأوغندي اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، إنه قبض على قائد في جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وهو خبير في صنع العبوات الناسفة التي استخدمتها الجماعة من قبل في شن هجمات دامية.

وأضاف الجيش في بيان أن المتمرد الأوغندي وقع في قبضته في غابات شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث تتمركز جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة.

وأردف الجيش قائلا إنه أنقذ أيضا خلال العملية تسعة أشخاص بينهم أطفال من منطقة في إقليم إيتوري في شرق الكونجو.

وذكر أنه “تم العثور على مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة”.

وبدأت القوات الديمقراطية المتحالفة انتفاضة في أوغندا لكنها تتخذ من الكونجو مقرا لها منذ أواخر التسعينيات. وأعلنت الجماعة مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في منتصف عام 2019، وهي متهمة بقتل مئات القرويين في هجمات شنتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي عام 2021، شن الجيش الأوغندي عملية مشتركة مع نظيره في الكونجو سعيا لهزيمة هذا التمرد.