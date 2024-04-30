الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوغندا تقترض 295 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع البنية التحتية

منذ 14 دقيقة
البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا اليوم الثلاثاء إن بلاده وقعت اتفاقا مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من السعودية مقرا، للحصول على قرض بقيمة 295 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق ومشروعات أخرى.

وتؤكد الخطوة جهود أوغندا لتنويع مصادر تمويلها الخارجي.

وقال وزير المالية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه وقع اتفاق القرض مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن القرض سيمول بناء جسر يعبر نهر النيل في شمال غرب أوغندا وطرق تمتد لإجمالي 105 كيلومترات.

وعلق البنك الدولي، وهو أكبر مقرض خارجي تقليدي لأوغندا، القروض الجديدة للدولة بعد أن سنت قانونا صارما لمكافحة المثلية الجنسية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفن روسية في البحر الأسود
روسيا تصنع سفينة أبحاث بحرية لصالح الجيش
مجموعة تاليس الفرنسية
مبيعات تاليس الفرنسية ترتفع في الربع الأول بفضل الطلب على الأنظمة الدفاعية
طائرة درونز
صحيفة أمريكية تشيد بفاعلية درونات "لانسيت" الروسية

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!