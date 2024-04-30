أوغندا تقترض 295 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع البنية التحتية

قال وزير المالية الأوغندي ماتيا كاسايجا اليوم الثلاثاء إن بلاده وقعت اتفاقا مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من السعودية مقرا، للحصول على قرض بقيمة 295 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق ومشروعات أخرى.

وتؤكد الخطوة جهود أوغندا لتنويع مصادر تمويلها الخارجي.

وقال وزير المالية في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه وقع اتفاق القرض مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في العاصمة السعودية الرياض.

وأشارت الوزارة إلى أن القرض سيمول بناء جسر يعبر نهر النيل في شمال غرب أوغندا وطرق تمتد لإجمالي 105 كيلومترات.

وعلق البنك الدولي، وهو أكبر مقرض خارجي تقليدي لأوغندا، القروض الجديدة للدولة بعد أن سنت قانونا صارما لمكافحة المثلية الجنسية.