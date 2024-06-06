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أوغندا تقترض 500 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتمويل مشاريع بنى تحتية

منذ 34 دقيقة
خريطة أوغندا

خريطة أوغندا

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أعلنت وزارة المالية في أوغندا الخميس توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مشاريع بنى تحتية.

وقالت الوزارة في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن بنك إيكسيم بكوريا الجنوبية هو الذي سيقدم القرض. ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن نوع البنى التحتية التي سيتم تمويلها بهذا القرض لكن أوغندا تقترض في العادة من أجل مشاريع متعلقة بالطرق والطاقة.

ومن المرجح أن يفاقم القرض الجديد مشاكل الديون المتراكمة في أوغندا، وهي مشكلات دفعت وكالة موديز الشهر الماضي إلى خفض تصنيف البلاد الائتماني مشيرة إلى “انخفاض إمكانية سداد الديون”.

ومنذ 31 ديسمبر\كانون الأول الماضي، بلغ الدين العام في أوغندا 24.6 مليار دولار بسبب الإنفاق على مشاريع البنى التحتية.

ووقع وزير مالية أوغندا ماتيا كاسايجا ووزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي-يول‭‭ ‬‬الاتفاقية على هامش قمة كوريا-أفريقيا في سول.

    المصدر :
  • رويترز

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