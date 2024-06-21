أوغندا توقع اتفاقا مع الإمارات لبناء مطار دولي جديد

أعلن مكتب الرئيس يوويري موسيفيني اليوم الجمعة 21 حزيران/يونيو 2024، أن أوغندا وقعت اتفاقا مع جمعية أعمال إماراتية لبناء مطار دولي جديد.

ويعزز اتفاق بناء ثالث مطار من نوعه بالدولة الواقعة في شرق أفريقيا حضور الإمارات في قطاعات اقتصادية تتجاوز الطاقة المتجددة والنفط والغاز.

وذكر مكتب موسيفيني في بيان أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة الإماراتية ستتولى إنشاء المطار في شمال شرق البلاد بالقرب من حدود أوغندا مع كينيا.

وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن أعمال الإنشاءات ستبدأ في أغسطس آب.

وقال موسيفيني في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس إن الاتفاق “دليل على قوة العلاقات مع شركائنا الخليجيين وفرصة جديدة للتعاون في الاستثمار والتجارة”.