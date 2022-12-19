الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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"أوفينا بوعدنا".. أوّل تعليق لأمير قطر على ختام استضافة "كأس العالم"

منذ ساعة واحدة
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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علّق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ختام استضافة بلاده لنهائيات كأس العالم 2022، والّتي استمرت 28 يومًا.

فقد قال أمير قطر عبر “تويتر”: “أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس”.

أضاف الشيخ تميم: “ومع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

تابع بالقول: “مع انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أتقدم بالشكر لكل من ساهم من جماهير ومتطوعين وأفراد ومؤسسات ووزارات في إنجاح البطولة وإظهارها ودولة قطر والعالم العربي بصورة مشرفة لملايين من المشاهدين حول العالم”.

كما شكر أمير قطر “الاتحاد الدولي لكرة القدم على التعاون البناء في تنظيم هذه البطولة، وأتمنى أن يكون النجاح الذي حققناه في استضافة البطولة دافعاً لتقديم المزيد من العطاء خدمة ورفعة لوطننا الغالي”.

كان الشيخ تميم بن حمد قد تابع من على المدرجات معظم مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين، وأعرب عن دعمه ومساندته للمنتخبات العربية الّتي شاركت في النهائيات، وهي: السعودية وتونس والمغرب.

يذكر أن بطولة كأس العالم 2022 شهدت مشاركة 32 منتخبًا، وتوّج المنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب المنتخب الفرنسي، بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3/3.

 

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