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“أوقاف القدس” تناشد ملك الأردن التدخل لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 10 - مايو - 2021 12:29 مساءً
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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ناشد رئيس مجلس أوقاف القدس عبدالعظيم سلهب، الملك الأردني صاحب الوصاية على المقدسات في القدس، أن يبذل قصارى جهده لـ”وقف الاعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى”.

سلهب الذي أكد أنه “على اتصال مع الأردن ساعة بساعة ولحظة بلحظة”، أكد أن الوضع في القدس الآن خطير جدا، حيث “حول الاحتلال ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب”، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية حطمت أبواب المسجد الأقصى، كما استهدفت المصلين في مناطق علوية من أجسادهم.

ووصف سلهب اقتحام المصليات وإطلاق قنابل الغاز داخلها بجرائم الحرب، مؤكدا أن ذلك محرم دوليا، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

 

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