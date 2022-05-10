أوكرانيا.. أكثر من ثمانية ملايين شخص نزحوا داخليا

تزامنا مع مواصلة الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، هجومه على أوكرانيا لليوم الـ76، أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من ثمانية ملايين شخص نزحوا داخليا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته المنظمة الدولية للهجرة أيضا أن ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص، أو 44 في المئة، يفكرون في الانتقال لأماكن أخرى بسبب حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.

بدوره، أعلن عمدة كييف اليوم، عودة ثلثي السكان إلى العاصمة الأوكرانية.

وفي آخر المستجدات الميدانية، سُمع دوي عدة انفجارات كبيرة هزّت المباني في مدينة أوديسا الأوكرانية، حيث أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بتدمير مركز تجاري في أوديسا.

كما أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية على “فيسبوك” عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين عندما سقطت 7 صواريخ على مركز تجاري ومستودع.

وفي لقطات مصورة من مكان الحادث، ظهر رجال إطفاء وإنقاذ وهم يمشطون أكوام أنقاض لا يزال يتصاعد منها الدخان، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على جثث 44 مدنيا تحت ركام مبنى في إيزيوم دمرته روسيا في آذار الماضي.