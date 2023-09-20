أوكرانيا: إسقاط 17 من أصل 24 مسيرة روسية

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأربعاء إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 17 من أصل 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزعماء العالم المجتمعين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 19\9\2023 من محاولات روسيا المناورة في موضوع نقص الغذاء العالمي لكسب اعتراف دولي بالأرض التي استولت عليها من كييف.

وفي أول ظهور شخصي له في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة منذ غزو روسيا لبلاده في عام 2022، انتقد زيلينسكي موسكو لما قال إنها “محاولة لاستخدام نقص الغذاء في السوق العالمية سلاحا مقابل الاعتراف ببعض، إن لم يكن جميع الأراضي التي استولت عليها(روسيا)”.

واتهم زيلينسكي روسيا بارتكاب إبادة جماعية من خلال خطف أطفال أوكرانيين، وتلقينهم كراهية أوكرانيا. ووصف ذلك بأنه “تطهير عرقي واضح”.

وفي سياق متصل، اتهم زيلينسكي بعض الأصدقاء الأوروبيين بتمهيد الطريق لروسيا عبر سلاح الطاقة.