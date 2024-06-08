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أوكرانيا: إسقاط 9 من 13 مسيرة روسية فوق أربع مناطق

منذ 28 دقيقة
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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت إن الدفاعات الجوية ومجموعات “صائدي الطائرات المسيرة” المتنقلة أسقطت تسعا من بين 13 طائرة مسيرة روسية فوق أربع مناطق في البلاد.

وذكرت في بيان أنه تم إسقاط الطائرات، وهي إيرانية الصنع من طراز شاهد، فوق منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

كما تم إسقاط صاروخ من طراز إكس-59 أُطلق من منطقة كورسك الروسية.

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن هجوم الطائرات المسيرة الذي وقع الليلة الماضية ألحق أضرارا بمبان تجارية وسكنية وخط للكهرباء. ولم تتضح بعد التفاصيل حول الأضرار في المناطق الأخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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