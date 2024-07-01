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أوكرانيا: إصابة 7 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

منذ ساعة واحدة
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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قال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إن هجوما صاروخيا باليستيا روسيا على مدينة دنيبرو الأوكرانية أدى إلى إصابة سبعة أشخاص وألحق أضرارا بعشرات المباني السكنية.

وذكر ليساك عبر تطبيق تيليجرام إن أحد المصابين نقل إلى المستشفى.

وأضاف أن الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والمدفعية على منطقة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك الواقعة جنوب شرق أوكرانيا في وقت متأخر من أمس الأحد أدى إلى إلحاق أضرار بخمسة مبان سكنية وخطوط للكهرباء والغاز وغيرها من خدمات البنية التحتية.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من تقرير الهجوم بشكل مستقل. ولم تصدر روسيا تعليقا فوريا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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