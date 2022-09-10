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أوكرانيا.. إطلاق صواريخ روسية على خاركيف ومقتل شخص على الأقل

منذ 16 دقيقة
آثار الدمار في خاركيف - رويترز

آثار الدمار في خاركيف - رويترز

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قال مسؤولان محليان إن صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا مساء اليوم السبت 10 سبتمبر\ايلول، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إن الضربات أصابت ضاحية خولودنوهيرسك الغربية وألحقت أضرارا بعدة منازل.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن الصواريخ التي أُطلقت من راجمة صواريخ متعددة الفوهات قتلت شخصا وأصابت اثنين.

وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا واسع النطاق في منطقة خاركيف التي تحيط بالمدينة في الأيام القليلة الماضية واستعادت السيطرة على عشرات البلدات والقرى من روسيا في هجوم خاطف، وقال سينيهوبوف في وقت سابق إن روسيا كثفت قصف المدينة ردا على ذلك.

    المصدر :
  • وكالات

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