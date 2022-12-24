أوكرانيا.. ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسي على خيرسون

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسي على خيرسون التي استعادتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة

وقالت السلطات إن ضربة جوية روسية لمدينة خيرسون أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل وأصابت 58 آخرين، مخلفة وراءها جثثا ملطخة بالدماء ملقاة على الطريق فيما وصفته كييف بالقتل العمد من أجل المتعة.

وكان كيريلو تيموشينكو مساعد الرئيس الأوكراني السبت،قد أعلن عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 20 آخرين في قصف روسي لوسط مدينة خيرسون في جنوب البلاد.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالهجوم بعد فترة وجيزة من وقوعه ووصفه بأنه “إرهاب”.

وأضاف في منشور على تطبيق تيليجرام “تلك ليست منشآت عسكرية”، واصفا الهجمات بأنها قتل من أجل الترهيب.

وبعد رحلة إلى الولايات المتحدة سعيا وراء الحصول على مزيد من الأسلحة لمقاومة الغزو الروسي المستمر منذ عشرة أشهر، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صورا لشوارع تتناثر بها السيارات المحترقة والنوافذ المحطمة والجثث.

وكتب “ستضع الشبكات الاجتماعية على الأرجح إشارة إلى أن بهذه اللقطات ’محتوى حساسا’. لكن هذا ليس محتوى حساسا وإنما الحياة الواقعية لأوكرانيا والأوكرانيين”.

وأضاف “تلك ليست منشآت عسكرية… هذا إرهاب وقتل من أجل الترهيب والمتعة”.

وقال يوري سوبوليفسكي نائب رئيس المجلس الإقليمي إن صاروخا سقط قرب متجر سوبر ماركت بجوار ساحة الحرية في المدينة.

وأضاف “كان هناك مدنيون، كل منهم في شأنه الخاص ويمارس أعماله الخاصة”، مشيرا إلى وجود فتاة تبيع شرائح الاتصال للهواتف وآخرين يفرغون أشياء من شاحنة وبعض المارة.

ولم ترد أنباء عن الحادث من موسكو حيث يقول الرئيس فلاديمير بوتين إن قواته تحارب الفاشية في أوكرانيا وتقاوم التهديد الغربي لأمن روسيا.

وتنفي موسكو استهداف المدنيين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير الواردة من خيرسون.

واستعادت أوكرانيا المدينة في نوفمبر تشرين الثاني، وهي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي احتلتها روسيا منذ بدء غزوها في 24 فبراير شباط. ومنذ ذلك الحين، تقول كييف إن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دنيبرو الممتد.

وخلال الحرب طردت أوكرانيا القوات الروسية من المناطق المحيطة بعاصمتها كييف وثاني أكبر مدينة، خاركيف. وتركز موسكو حاليا على التمسك بالمناطق التي تحتلها قواتها في جنوب وشرق أوكرانيا والتي تمثل نحو خمس مساحة البلاد.