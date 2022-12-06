أوكرانيا: استهدفنا قاعدتين عسكريتين داخل روسيا بمسيّرات

روسيا تواصل قصف عدة أماكن في أوكرانيا

أعلن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الأميال داخل روسيا باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

وقال إن الطائرات المسيّرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضراراً بعدة طائرات أخرى، بحسب رويترز.

يذكر أنه في وقت سابق الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاعدتَين جويتَين روسيتَين تقعان في وسط البلاد، تعرضتا لهجمات نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى في صفوف الجيش الروسي.

وقالت في بيان إن “نظام كييف حاول صباح الاثنين شن ضربات بمسيّرات ذات تصميم سوفيتي على قاعدة دياغيليفو الجوية في منطقة ريازان وقاعدة إنغيلز في منطقة ساراتوف”.

كما اتهمت الوزارة القوات الأوكرانية بالسعي بذلك إلى “وضع الطائرات الروسية البعيدة المدى خارج الخدمة”، والتي استُخدمت لشنّ الضربات التي استهدفت في الأسابيع الأخيرة البنى التحتية للطاقة على الأراضي الأوكرانية، وفق فرانس برس.

وأوضحت أن هذه “المسيّرات النفاثة” اعترضتها منظومات الدفاع الجوي الروسية إلا أن حطامها سقط على أراضي القاعدتين الجويتين المستهدفتين ما تسبب بانفجارات وأضرار “طفيفة” بطائرتين.