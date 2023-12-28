أوكرانيا: اصطدام ناقلة بضائع بلغم في البحر الأسود وإصابة شخصين

قال مسؤولون أوكرانيون (الخميس 28-12-2023) إن ناقلة بضائع ترفع علم بنما كانت متجهة إلى ميناء على نهر الدانوب لتحميل الحبوب اصطدمت بلغم زرعته روسيا في البحر الأسود أمس الأربعاء مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الطاقم.

وهذه هي أحدث واقعة اصطدام سفينة مدنية بمتفجرات في البحر الأسود فيما تقول كييف إنه تصعيد للهجمات الروسية على البنية التحتية للشحن والموانئ.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا على تطبيق تيليجرام للتراسل “وقع انفجار في سفينة مدنية ترفع علم بنما جراء لغم بحري زرعه العدو الروسي في البحر الأسود… انحرفت السفينة عن مسارها وفقد الطاقم القدرة على التحكم بها واندلع حريق في الطابق العلوي للسفينة”.

وقال رئيس مكتب المدعي العام في أوديسا في مؤتمر صحفي إن قبطان السفينة وبحارا مصري الجنسية أصيبا، وتم نقل الأخير إلى المستشفى في مدينة إزماييل الأوكرانية.

وأضاف أن الواقعة حدثت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأربعاء عند مصب أحد الأنهار.

وتكثف موسكو هجماتها على البنية التحتية لموانئ أوكرانيا منذ منتصف يوليو تموز عندما انسحبت من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين، افتتحت كييف مسارا جديدا يمتد على طول السواحل الغربية للبحر الأسود وتقول إن القوات الروسية تلقي عبوات ناسفة بشكل متكرر في محيط المنطقة.