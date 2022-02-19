أوكرانيا.. الانفصاليون يعلنون التعبئة العامة وكييف تؤكد مقتل جندي

أعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي، السبت، خلال مواجهات مع متمردين تدعمهم موسكو في شرق البلاد، حيث أعلنت الجماعات الانفصالية هناك التعبئة العامة بسبب “خطر نشوب صراع مسلح”.

وقالت القيادة العسكرية المشتركة لشرق أوكرانيا: “نتيجة قصف مدفعي، أصيب جندي أوكراني بجروح قاتلة بسبب شظايا”.

في المقابل، أقر زعيم منطقة لوغانسك الانفصالية في شرق أوكرانيا أمرا بالتعبئة العامة، السبت، حاذيا حذو زعيم الانفصاليين في دونيتسك.

وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس المنطقة الانفصالية، ليونيد باسيتشنيك: “أعلن التعبئة العامة على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية”.

كما أعلن زعماء انفصاليون تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا، السبت، التعبئة العسكرية العامة بعد يوم من إصدار أوامر للنساء والأطفال بالإجلاء إلى جنوب روسيا بسبب ما وصفوه بخطر نشوب صراع مسلح.

وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في دونباس بشرق أوكرانيا، في بيان مصور، إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة العامة ودعا الرجال “القادرين على حمل سلاح في أيديهم” للحضور إلى المؤسسات العسكرية.

وبعد ذلك بوقت قصير، وقع ليونيد باشنيك زعيم جمهورية لوهانسك الانفصالية الشعبية على مرسوم مماثل.

وكانت السلطات الانفصالية قد أعلنت الجمعة عن خطط لإجلاء نحو 700 ألف شخص استنادا إلى مخاوف من هجوم وشيك من القوات الأوكرانية وهو اتهام نفته كييف بشكل قاطع.

وكشفت وزارة الطوارئ المحلية أنه تم إجلاء أقل سبعة آلاف شخص من دونيتسك حتى صباح السبت.

بدوره، قال الجيش الأوكراني، السبت، إنه سجل 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في الصباح بعد 66 حالة خلال أربع وعشرين ساعة مضت. وذكرت السلطات الانفصالية من جهتها أن القوات الأوكرانية قصفت عدة قرى السبت.

ودأب الجانبان على تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وبلغ التوتر أشده في شرق أوكرانيا مع تسجيل اشتباكات وطلب انفصاليين موالين لروسيا إجلاء مدنيين نحو الأراضي الروسية في حين نددت الولايات المتحدة بـ”سيناريو” يقوم على الاستفزازات لتبرير تدخل عسكري روسي.

وحذر مسؤول كبير في البيت الأبيض، الجمعة، من أن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وشركاؤها على موسكو، إذا ما قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غزو أوكرانيا، ستجعل من روسيا دولة “منبوذة”.

وكررت روسيا، الجمعة، تصريحاتها مجددا أنها أجرت انسحابات جديدة لقواتها من الحدود مع أوكرانيا وهي معلومات تشكك بها كييف والدول الغربية.