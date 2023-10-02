أوكرانيا: الدعم الأمريكي لكييف لا يضعف

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، إن دعم واشنطن لكييف لا يضعف وقلل من أهمية مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره الكونجرس الأمريكي والذي أغفل المساعدات لأوكرانيا.

والمساعدات العسكرية الأمريكية والغربية الأخرى ضرورية لأوكرانيا للتصدي لغزو واسع النطاق تشنه روسيا منذ فبراير شباط 2022.

وقال كوليبا إن كييف تجري محادثات مع الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي وإن الأحداث المحتدمة المحيطة بمشروع القانون المؤقت الذي حال دون إغلاق الحكومة يوم السبت كانت “واقعة فردية” لا تعبر عن توجه ممنهج.

وقال للصحفيين أثناء استقباله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع لوزراء خارجية دول من التكتل في كييف “لا نشعر أن الدعم الأمريكي قد تناقص… لأن الولايات المتحدة تدرك أن ما يحدث في أوكرانيا أكبر بكثير من أوكرانيا فقط”.

وتابع قائلا “يتعلق الأمر باستقرار العالم وإمكانية التنبؤ به، وبالتالي أعتقد أننا سنكون قادرين على إيجاد الحلول اللازمة”.

وقال كوليبا إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ما حدث في الكونجرس الأمريكي في مطلع الأسبوع “واقعة فردية أم منهج”.

وقال “أعتقد أنه كان واقعة فردية… أجرينا مناقشة متعمقة للغاية مع أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين. وعلى خلفية الإغلاق المحتمل، تم اتخاذ القرار كما صدر”.

وأضاف “لكننا نعمل الآن مع الجانبين في الكونجرس للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف”.