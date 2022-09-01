أوكرانيا: الهجوم في الجنوب لن يؤثر على ممر الحبوب

أكدت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا اليوم الخميس أن ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يعمل بشكل اعتيادي، رغم الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف في جنوب البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كان الممر قد تضرر من جراء تزايد حدة القتال، أوضحت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية ناتاليا هومينيوك أن الأمور تمضي بصورة طبيعية.

وأشارت، عبر رابط فيديو، إلى أن “عمل ممرات الحبوب يسير وفق الخطة المتفق عليها مسبقا”.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير شباط بسبب إغلاق الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز في إلغاء الحظر، وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود.

وقدر مركز التنسيق المشترك في تركيا الذي يراقب تنفيذ الاتفاق الكمية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلى الاتفاق عند 721449 طنا.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن غزت روسيا البلاد في 24 فبراير شباط وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو تموز.

وبالإضافة إلى السفن التي غادرت أوكرانيا بالفعل، قالت وزارة الزراعة إن 18 سفينة أخرى يجري تحميلها بشحنات الآن أو تنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية.