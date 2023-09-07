أوكرانيا.. الولايات المتحدة تسلح كييف بقذائف دبابات اليورانيوم

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل أسلحة إلى أوكرانيا كجزء من مساعدات عسكرية وإنسانية تزيد قيمتها عن مليار دولار.

وأدانت روسيا هذه الخطوة لتزويد دبابات أبرامز الأميركية بقذائف قوية بما يكفي لاختراق دروع الدبابات التقليدية، وهي مصنوعة من اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم بعد تجريده من معظم المواد المشعة.

وتم الإبلاغ عن هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية على مدينة روستوف أون دون الروسية وبالقرب من موسكو.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين إن “الطائرة بدون طيار التي استهدفت بلدة رامينسكوي تم إسقاطها أيضًا ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار”.

وجاء الإعلان عن حزمة أمنية جديدة لأوكرانيا خلال زيارة كبير الدبلوماسيين الأميركيين أنتوني بلينكن إلى كييف، مما أثار رد فعل روسياً غاضباً.

طلقات دبابات اليورانيوم عيار 120 ملم – المدرجة في 175 مليون دولار من المعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا – مخصصة لدبابات M1 Abrams المقرر تسليمها إلى أوكرانيا في وقت لاحق من هذا العام.

وتتكون الطلقات من اليورانيوم المنضب، وهو منتج نفايات ناتج عن عملية تخصيب اليورانيوم الطبيعي لاستخدامه في الوقود النووي أو الأسلحة. ولا يمكنه توليد تفاعل نووي، ويعتبر “أقل إشعاعًا بكثير من اليورانيوم الطبيعي”، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويمكن استخدام اليورانيوم المنضب لتعزيز دروع الدبابات لكنه يفضل استخدامه في الأسلحة بسبب كثافته الشديدة وقدرته على اختراق دروع الدبابات التقليدية.

تشتد حدة هذه الأنواع من القذائف عند الاصطدام، مما يزيد من قدرتها على اختراق الدروع، وتشتعل بعد ملامستها.

وردت روسيا أيضاً بغضب عندما أعلنت المملكة المتحدة في مارس أنها سترسل قذائف من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا من أجل دباباتها “تشالنجر 2”.

وعندما وصف الرئيس فلاديمير بوتين الأسلحة بأنها تحتوي على “مكون نووي”، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها استخدمت اليورانيوم المنضب في قذائفها الخارقة للدروع لعقود من الزمن، واتهمت موسكو بنشر معلومات مضللة عمدا.

ولم تجد اللجنة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري التابعة للأمم المتحدة أي تسمم كبير ناجم عن التعرض لليورانيوم المنضب، لكن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2022 قال إنه يشعر بالقلق بشأن المشكلات الصحية المحتملة الناشئة عن استخدامه في أوكرانيا.

وقالت “إن السمية الكيميائية لليورانيوم المنضب تعتبر قضية أكثر أهمية من التأثيرات المحتملة لنشاطه الإشعاعي”.

ويمثل القرار الأميركي تحولا جذريا عما حدث في مارس الماضي عندما قال البنتاغون إنه لن يرسل أي ذخائر يورانيوم منضب إلى أوكرانيا.