أوكرانيا: انفجارات سيفاستوبول كانت ناجمة عن عملية "خاصة"

نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مصادر مخابراتية قولها إن الانفجارات التي وقعت في مدينة سيفاستوبول بالقرم اليوم الأحد كانت بسبب عملية مشتركة للقوات الأوكرانية، لكن مسؤولا عينته موسكو قال إن أعداء روسيا يحاولون ادعاء انتصار زائف.

وقال ميخائيل رازفوزجاييف حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو على تيليغرام إن الوضع هادئ تماما في مدينته، وهي ​​الأكبر في شبه جزيرة القرم. وأضاف أنه لم تقع أضرار عندما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في المنطقة اليوم. ويتخذ أسطول البحر الأسود الروسي من سيفاستوبول مقرا له.

وقال رازفوجاييف “سيحاول أعداؤنا اليوم بكل قوتهم تصوير ذلك على أنه انتصار”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل مما حدث في شبه الجزيرة، بما في ذلك الرواية بشأن الانفجارات والتي نقلتها وسائل الإعلام الأوكرانية عن مصادر مخابراتية.

ونقل موقع أوكرينسكا برافدا الإخباري الأوكراني عن مصدر مخابراتي لم يحدده قوله “لا تزال العملية المقررة، التي ينفذها جهاز ’جي.يو.آر’ التابع للمخابرات العسكرية بالتعاون مع البحرية، مستمرة”.

ونقل الموقع الإلكتروني لشبكة سوسبيلن العامة الأوكرانية رواية مماثلة عن مصادر مخابراتية.