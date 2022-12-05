الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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أوكرانيا: انقطاع طارئ للكهرباء بسبب هجمات روسية

منذ 10 دقائق
انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

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قالت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة أوكرنرجو إن بنيتها التحتية تضررت في الهجمات الصاروخية الروسية، الاثنين ما تسبب في حالات انقطاع طارئ للكهرباء.

وأوردت الشركة في بيان “يعمل منسقو الاستجابة للطوارئ في أوكرنرجو على الحفاظ على الاتزان في منظومة الطاقة”. ولم يورد البيان أسماء المرافق التي أصيبت في الهجمات.

هجمات روسية

أطلقت روسيا وابلا جديدا من الصواريخ على أوكرانيا، الإثنين، مما دفع السكان للاحتماء بالملاجئ في أنحاء البلاد مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

ودوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف وفي مختلف أنحاء أوكرانيا فيما وصفه مسؤولون بأنها أحدث موجة من الضربات الصاروخية الروسية منذ بداية الغزو في 24 فبراير شباط.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو يوري إهنات “تم إطلاق صواريخ بالفعل”.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار أو قتلى أو مصابين لكن وسائل إعلام أوكرانية نقلت عن مسؤولين قولهم إنه يمكن سماع دوي انفجارات في سماء بعض المناطق مع بدء تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني “لا تتجاهلوا الإنذار”.

واستهدفت القوات الروسية منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة بينما تواجه انتكاسات في ساحة المعركة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي مع حلول فصل الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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