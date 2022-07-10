الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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أوكرانيا تأسف لقرار كندا بتزويد روسيا معدات لخط نورد ستريم

منذ ساعة واحدة
خط نورد ستريم الروسي

خط نورد ستريم الروسي

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عبرت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان اليوم الأحد عن “خيبة أملهما الشديدة” إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي، خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية، إلى ألمانيا. ويعد التوربين ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي (نورد ستريم 1) الذي تستخدمه شركة جازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي.

ودعت الوزارتان، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها. وذكر البيان أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو “بما يتوافق مع أهواء روسيا”.

وكان وزير الموارد الطبيعية الكندي قد قال في بيان السبت إن كندا ستُعيد إرسال توربينات روسية تم إصلاحها إلى ألمانيا، وهي توربيات لازمة لصيانة خط أنابيب الغاز نورد ستريم1.

كما أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، فرض المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا، استهدفت خصوصا الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء حكومته والمتمولين القريبين منه.

انخفض إنتاج النفط الروسي نحو مليون برميل يوميًا مقارنة بالإنتاج قبل إعلان الحرب ضد أوكرانيا. بلغ إنتاج روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، نحو 9.3 مليون برميل يوميًا خلال أبريل/نيسان الماضي، وفقا لفوربس.

وارتفعت أسعار النفط فور اندلاع الحرب بنسب قياسية بلغت 46% مقارنة ببداية العام الجاري.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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