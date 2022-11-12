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أوكرانيا تؤكد أن "الحرب مستمرة" حتى بعد تحرير خيرسون

منذ 40 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، أن “الحرب مستمرة”، وذلك بعد نجاح بلاده، الجمعة، في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي.

وخلال لقاء ثنائي على هامش قمة آسيان في كمبوديا، قال كوليبا لرئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، أفهم أنّ الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، بالتأكيد نحن من يريد ذلك أكثر من أي آخر، لكن الحرب مستمرة”، وفقا لـ”فرانس برس”.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم لجوء روسيا إلى أسلوب التجويع فيما يتعلق بشحنات الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية، حسب “رويترز”.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي على هامش قمة الآسيان إن نظيره الروسي سيرغي لافروف لم يطلب الاجتماع معه، مضيفا أن “على روسيا التعامل مع جميع المفاوضات بحسن نية”.

وأعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، دخول خيرسون، المدينة الرئيسية في جنوب البلاد، الجمعة بعد انسحاب القوات الروسية، في انتكاسة قوية أخرى لموسكو بعد قرابة تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي للبلاد.

وهذا الانسحاب هو الثالث من حيث الحجم منذ بدء الغزو في 24 فبراير، إذ اضطرت روسيا للتراجع في الربيع خلال محاولتها السيطرة على كييف في مواجهة مقاومة أوكرانية شرسة، قبل طردها من منطقة خاركيف (شمال شرق) بشكل شبه كامل في سبتمبر، وفقا لـ”فرانس برس”.

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