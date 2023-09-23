أوكرانيا تؤكد مقتل شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية بالقرم

لايزال القتال مستمر بين القوات الروسية والأوكرانية وسط دعم غربي كبير ومقاومة عسكرية من كييف لاستعادة عدد أكبر من المدن التي سيطرت عليها موسكو منذ اندلاع الصراع.

هذا وأعلنت أوكرانيا، السبت، أن عشرات الأشخاص بينهم “شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية” قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، الجمعة.

وقال الجيش الأوكراني إن “تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت، والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول” مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد “اجتماع لقيادة البحرية الروسية”.

ومن جهة أخرى، اعترف مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، بأن دبابات “أبرامز” المستلمة من الولايات المتحدة يمكن استخدامها لتنفيذ نطاق ضيق فقط من المهام، لأنها “لن تصمد طويلاً” في المعارك التقليدية.

وقال بودانوف في مقابلة مع موقع “وار زون (منطقة الحرب): “يجب استخدامها في عمليات محددة للغاية ومعدة جيدا، لأنه إذا تم استخدامها في خط المواجهة وفي المعارك التقليدية فلن تصمد طويلا في ساحة المعركة، ويجب استخدامها لتنفيذ اختراقات، ولكن يجب أن تكون هذه العمليات معدة جيدا”.

هذا وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، خلال محادثات مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن دبابات “أبرامز” ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وقال أيضا إن الولايات المتحدة ستوسع نطاق إمدادات أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نقل منظومات “هوك.إ

وإلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان مكتوب، أن إدارة الولايات المتحدة سترسل لأوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 325 مليون دولار تتضمن ذخائر عنقودية وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي.

وفي تطور آخر، حذرت سلطات سيفاستوبول الروسية، صباح اليوم السبت 23\9\2023، من خطر هجوم صاروخي على المدينة، وذلك حسبما أعلن حاكم المدينة، ميخائيل رازفوجاييف.

وقال رازفوجاييف عبر قناته على “تليغرام”: “خطر صاروخي! أغلقوا النوافذ بإحكام ولا تقتربوا منها”.

وطلب الحاكم من السكان المتواجدين داخل السيارات ووسائل النقل العام، بمغادرة المركبات، داعيا إلى استخدام الطوابق السفلية للمباني المجاورة أو الهياكل ذات الاستخدام المزدوج، مثل الممرات تحت الأرض والأنفاق، للاحتماء، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

هذا وأعلن رازفوجاييف، في وقت سابق من اليوم السبت 23\9\2023، عن سقوط شظايا صواريخ عند المرسى في منطقة سوخارنايا بالكا بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وشنت القوات الأوكرانية، أمس الجمعة 21\9\2023، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، حيث تضررت نوافذ عشرات المنازل، ولم يصب أي من المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 5 صواريخ خلال الهجوم على المدينة، ونتيجة للهجوم، تم فقدان أحد الجنود.