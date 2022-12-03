السبت 9 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 3 ديسمبر 2022 |
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أوكرانيا تبدأ عمليات إجلاء في خيرسون خوفا من تصعيد روسي

منذ ساعة واحدة
خيرسون تعاني من تدمير البنية التحتية

خيرسون تعاني من تدمير البنية التحتية

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أعلن مسؤولون في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، السبت، أنهم سيساعدون المواطنين على إخلاء أجزاء من الأراضي التي تحتلها روسيا على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو وسط مخاوف من اشتداد القتال.

وقال ياروسلاف يانوشيفيتش حاكم المنطقة إن المسؤولين رفعوا مؤقتا الحظر المفروض على العبور للسماح للأوكرانيين الذين يعيشون في القرى على الجانب الآخر من نهر دنيبرو باجتيازه خلال ساعات النهار وإلى نقطة محددة.

وكتب على تطبيق المراسلة تيليجرام “الإخلاء ضروري نظرا لاحتمال تكثيف الأعمال العدائية في هذه المنطقة”.

وحررت القوات الأوكرانية مدينة خيرسون، الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، من الاحتلال الروسي في 11 نوفمبر تشرين الثاني، لكن القوات الروسية لا تزال تسيطر على باقي المنطقة على الضفة الشرقية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية واصلت قصف خيرسون والمناطق المحيطة بها من هناك، مما أدى لمقتل مدنيين.

وقال يانوشفيتش إنه سيتم رفع الحظر المفروض على المعابر النهرية حتى يوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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