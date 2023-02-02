الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تترقب تشغيل منظومة الدفاع الجوي SAMP/T خلال شهرين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - فبراير - 2023 6:43 مساءً
منظومة الدفاع الجوي SAMP/T

منظومة الدفاع الجوي SAMP/T

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (الخميس 2-2-2023) إن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/تي وهي صناعة إيطالية فرنسية مشتركة سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.

وقال تاجاني لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه “أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع”، ويشغل تاجاني أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

ويمكن للمنظومة تعقب عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في الوقت نفسه. وهي المنظومة الأوروبية الصنع الوحيدة التي بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية.

وطلبت كييف من حلفائها الغربيين المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وطلبت على وجه التحديد منظومة إس.إيه.إم.بي/تي، المعروفة باسم مامبا، في نوفمبر تشرين الثاني.

في سياق متصل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين قوله، الخميس إن روسيا‭ ‬ستستخدم قدرتها على الرد على نحو أكبر في ظل تكثيف الغرب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ونسبت الوكالة إلى بيسكوف القول “في ظل إرسال الغرب أسلحة جديدة، ستستغل روسيا قدرتها على الرد على نحو أكبر خلال العملية العسكرية الخاصة”.

وجاءت تعليقات بيسكوف ردا على سؤال حول تصريح سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن رد روسيا سيتعدى استخدام المركبات المدرعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شركة توتال إنرجيز
بقيمة 27 مليار دولار.. تأجيل اتفاق طاقة "قياسي" بين العراق وتوتال إنرجيز
أيمن السياري
العاهل السعودي يعين أيمن السياري محافظا جديدا للبنك المركزي
الشرطة النرويجية
النرويج تحظر مظاهرة لحرق القرآن الكريم

الأكثر قراءة

شامل روكز
نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
من أحد تجمعات حزب الله
فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
الشامة الخبيثة قد تنشأ نتيجة حصول تغييرات معينة في إحدى الشامات العادية الموجودة في الجسم
عليك الحذر.. هذه الأعراض تدل على أن ظهور الشامة على جلدك "خطير"