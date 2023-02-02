أوكرانيا تترقب تشغيل منظومة الدفاع الجوي SAMP/T خلال شهرين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (الخميس 2-2-2023) إن منظومة الدفاع الجوي إس.إيه.إم.بي/تي وهي صناعة إيطالية فرنسية مشتركة سيتم تشغيلها في أوكرانيا خلال الشهرين المقبلين.

وقال تاجاني لبرنامج تلفزيوني في تصريحات أكدها المتحدث باسمه “أعتقد أنها ستعمل في غضون سبعة إلى ثمانية أسابيع”، ويشغل تاجاني أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

ويمكن للمنظومة تعقب عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في الوقت نفسه. وهي المنظومة الأوروبية الصنع الوحيدة التي بوسعها اعتراض الصواريخ الباليستية.

وطلبت كييف من حلفائها الغربيين المزيد من أنظمة الدفاع الجوي وطلبت على وجه التحديد منظومة إس.إيه.إم.بي/تي، المعروفة باسم مامبا، في نوفمبر تشرين الثاني.

في سياق متصل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن دميتري بيكسوف المتحدث باسم الكرملين قوله، الخميس إن روسيا‭ ‬ستستخدم قدرتها على الرد على نحو أكبر في ظل تكثيف الغرب إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

ونسبت الوكالة إلى بيسكوف القول “في ظل إرسال الغرب أسلحة جديدة، ستستغل روسيا قدرتها على الرد على نحو أكبر خلال العملية العسكرية الخاصة”.

وجاءت تعليقات بيسكوف ردا على سؤال حول تصريح سابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن رد روسيا سيتعدى استخدام المركبات المدرعة.