الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تتعهد بتشديد الرقابة على الأسلحة التي تتسلمها من الغرب

منذ 35 دقيقة
جنود من الجيش الأوكراني

جنود من الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

دعا مساعد للرئيس الأوكراني، الخميس، المشرعين إلى تشكيل لجنة مراقبة تشرف على الأسلحة التي تتسلمها أوكرانيا من حلفائها الغربيين للمساعدة في صد الغزو الروسي.

ويأتي هذا الاقتراح بعد أن أثارت بروكسل مخاوف بشأن تهريب أسلحة من أوكرانيا الى عصابات الجريمة المنظمة في أوروبا.

وقال مدير الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، على تلغرام “البرلمان كسلطة تشريعية يجب أن يشارك في مراقبة مساعدات الحلفاء الدفاعية. هدفنا أن نكون على أكبر قدر من الشفافية في ظل قانون الطوارئ”.

وأضاف أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب “مسجلة وجرى إرسالها إلى الجبهة”.

وأشار يرماك إلى أن لجنة المراقبة ستتعامل مع “القضايا المتعلقة بالرقابة على استخدام الأسلحة الواردة من شركائنا”، مؤكدا أن “الشفافية هي أفضل وصفة ضد التلاعب والتضليل من قبل روسيا”.

وقال الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنه بصدد إنشاء مركز في مولدافيا لمحاربة الجريمة المنظمة، لا سيما تهريب الأسلحة من أوكرانيا المجاورة.

وقالت كييف إنها تراقب عن كثب الأسلحة التي تتلقاها من الشركاء الغربيين وأن الإشراف على عمليات التسليم يمثل “أولوية” للحكومة.

كما اتهمت روسيا بنشر دعاية مضللة حول انتشار تهريب الأسلحة من أوكرانيا.

وأصبحت الأسلحة الفردية متاحة بشكل متزايد في أوكرانيا بعد النزاع الذي اندلع عام 2014 بين الانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق والجيش الأوكراني.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

جائحة كورونا كانت السبب الأكبر في تراجع تطعيمات الأطفال
اليونيسف تحذر.. تطعيمات الأطفال تشهد أكبر تراجع مستدام خلال جيل واحد
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بايدن يرحب بقرار السعودية فتح مجالها الجوي لكافة الناقلات الجوية
آثار الدمار الذي أصاب مدينة فينيتسيا في وسط أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
غوتيريش يندد بالقصف الروسي "المروع" على مدينة فينيتسيا الأوكرانية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جبران باسيل
الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
كارثة المرفأ
حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
راغب علامة
هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!