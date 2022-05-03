أوكرانيا تتهم الجيش الروسي باستخدام الاغتصاب أسلوب حرب

تواصل اوكرانيا والدول الغربية اتهام الجيش الروسي بانتهاك الشرعات الدولية وارتكاب جرائم حرب واستخدام أساليب محرَّمة في تعذيب المدنيين.

وفي آخر التطورات، اتهمت “إيرينا فينيديكتوفا” المدعية العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء روسيا باستخدام الاغتصاب كأسلوب حرب، ووصفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي والعشرين”.

ولم يرد الكرملين حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على الاتهامات، وكان قد رفض في السابق تلميحات بأن بوتين مجرم حرب.

وأثناء زيارتها لمدينة إربين المدمرة بالقرب من كييف، ذكرت المدعية العامة أن أوكرانيا تجمع معلومات عن مزاعم الاغتصاب والتعذيب وغيرها من جرائم الحرب المشتبه بارتكابها على أيدي القوات الروسية، مشيرةً الى أن المزاعم تتضمن اغتصاب نساء ورجال وأطفال وامرأة عجوز.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الاغتصاب استراتيجية روسية متعمدة في الحرب، قالت في مؤتمر صحفي “أنا متأكدة في الواقع أنها استراتيجية”، مضيفةً “هذا بالطبع لترويع المجتمع المدني… لفعل كل شيء (لإجبار أوكرانيا) على الاستسلام”.

ولم تقدم المدعية العامة تفاصيل محددة عن مزاعم الاغتصاب، لكنها قالت إن بعض الضحايا لا يزالون في أوكرانيا ويخشون التحدث علنا ​​خوفًا من عودة القوات الروسية.

بوتن يتحمّل المسؤولية

في هذا السياق، اعتبرت “فينيديكتوفا” أن بوتين يتحمل مسؤولية ما حدث في أوكرانيا بصفته القائد العام للقوات المسلحة الروسية.

وقالت “بوتين هو مجرم الحرب الرئيسي في القرن الحادي والعشرين”، مستشهدةً بالتدخلات العسكرية الروسية في جمهورية جورجيا السوفيتية السابقة ومنطقة الشيشان الروسية وسوريا وأوكرانيا في عام 2014.

وأضافت “إذا تحدثنا عن جريمة العدوان، فنحن جميعا نعرف من بدأ هذه الحرب، وهذا الشخص هو فلاديمير بوتين”.

هذا ورفض “ديمتري بيسكوف” المتحدث باسم الكرملين في آذار تعليقًا للرئيس الأميركي جو بايدن قال فيه إن بوتين مجرم حرب، معتبرًا ذلك أمرا لا يُغتفر.