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أوكرانيا تتهم تركيا بشراء قمح مسروق

منذ 7 دقائق
أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا

أزمة قمح عالمية بسبب الحرب الروسية على اوكرانيا

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ذكرت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية أن مسؤولين أوكرانيين يتهمون تركيا بشراء الحبوب التي ”سرقتها“ روسيا من أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير الأوكراني لدى تركيا، فاسيل بودنار، قوله إن ”المشترين الأتراك كانوا من بين أولئك الذين تلقوا الحبوب التي شحنتها روسيا بشكل غير قانوني من شبه جزيرة القرم“.

وأضاف السفير أنه ”يعمل مع الحكومة التركية والإنتربول لتحديد هوية الأفراد المسؤولين عن تلك التعاملات التجارية“.

وتابع: ”روسيا تسرق بلا خجل الحبوب الأوكرانية وتخرجها من القرم، ويتم شحن الحبوب إلى دول أجنبية، بما في ذلك تركيا“.

وأوضح السفير الأوكراني، وفقا للصحيفة البريطانية، أن بلاده وجهت طلبا لتركيا لمساعدتها.. نحن بصدد فتح قضايا جنائية بشأن من يسرقون الحبوب ويبيعونها“.

وقالت السفارة الأوكرانية في أنقرة في وقت لاحق، إن السفن التي شاركت في شحنات الحبوب المسروقة هي سفن ”ناديغدا“ و“فنيكيا“ و“سورميفسكي“ و“فيرا“ و“ميخائيل نيناشيف“، الروسية.

وثلث إمدادات القمح العالمية تقريبا تأتي من روسيا وأوكرانيا بينما تصدر روسيا أيضا الأسمدة بكميات كبيرة وتصدر أوكرانيا الذرة وزيت دوار الشمس. لكن شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئها على البحر الأسود توقفت منذ بدأت روسيا غزوها مما تسبب في أن تصبح كميات تقدر بنحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ.

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