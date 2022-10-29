أوكرانيا تتهم روسيا باختلاق "هجمات إرهابية"

اتهم مدير مكتب الرئيس الأوكراني روسيا “بالابتزاز” و”اختلاق هجمات إرهابية” على أراضيها، وذلك عقب انفجارات وقعت في شبه جزيرة القرم المحتلة السبت.

ويبدو أن تصريحات المسؤول الأوكراني تأتي ردًّا على اتهامات روسية لكييف بأنها وراء الانفجارات.

ونتيجة لذلك، قالت روسيا إنها علّقت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي تدعمه الأمم المتحدة.

في السياق، أعلن وزير الزراعة الروسي أنّ موسكو مستعدة لتعويض الأسواق العالمية عن الحبوب الأوكرانية.

أمّا وزير خارجية أوكرانيا “دميترو كوليبا” ففال: “حذّرنا في السابق من عدم التزام موسكو باتفاق الحبوب، وأنّ موسكو تسعى لإغلاق ممرات الحبوب بذريعة كاذبة”.

ورأى كوليبا أنّ على المجتمع الدولي الضغط على روسيا للعودة إلى اتفاق الحبوب.