أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

اتهمت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية روسيا، الخميس، بالتجهيز لبعض أنواع “الاستفزاز” عند محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا اليوم الجمعة.

وأدلت وكالة المخابرات بهذا التصريح بعد ساعات من إعلان موسكو عن احتمال وقوع كارثة من صنع البشر عند المحطة الأكبر من نوعها في أوروبا، واتهمت كييف والغرب بالتخطيط “لاستفزاز” هناك اليوم الجمعة.

وقالت وكالة المخابرات الأوكرانية إن لديها معلومات تفيد بأن العاملين في شركة روساتوم النووية الروسية غادروا الموقع وبأن المنشأة ستغلق أمام الجميع باستثناء طاقم التشغيل.

زيلينسكي يطالب بحماية محطة زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد محادثات اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يزور البلاد إن الأمم المتحدة يجب أن تضمن أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.

وكتب على تطبيق تيليجرام “أولينا اهتماما خاصا لموضوع الابتزاز النووي الروسي في زابوريجيا. يمكن أن يكون لهذا الإرهاب المتعمد من جانب المعتدي عواقب كارثية على العالم بأسره”.

وقال زيلينسكي “لذلك، يجب على الأمم المتحدة ضمان أمن هذا الهدف الاستراتيجي، وتحريره بالكامل من القوات الروسية”.

وسيطرت روسيا على المحطة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا، في مارس آذار بعدما قليل من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا فيما وصفه “بعملية عسكرية خاصة”.