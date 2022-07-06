الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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أوكرانيا تتوقع حصاد 50 مليون طن من الحبوب هذا العام

منذ 41 دقيقة
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أفاد النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي الأربعاء الواقع في 6 تموز بأن أوكرانيا تتوقع محصول حبوب لا يقل عن 50 مليون طن هذا العام، وهو “ليس سيئا بالنظر إلى كل الصعوبات”.

وسجلت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، محصولا قياسيا بلغ 86 مليون طن من الحبوب في عام 2021.

وأضاف فيسوتسكي في تعليقات نقلها التلفزيون أن معظم محصول القمح الأوكراني لعام 2022 سيكون على درجة من الجودة بحيث يصلح للطحن وأن بلاده، التي تعرضت لغزو روسي، سيتعين عليها تصدير ما لا يقل عن 30 مليون طن من محصول الحبوب لعام 2022 في موسم 2022-2023. .

    المصدر :
  • رويترز

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