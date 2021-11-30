أوكرانيا تجري مناورات عسكرية مشتركة.. وروسيا تعلق

تعتزم أوكرانيا إجراء 10 مناورات دولية كبيرة في عام 2022، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وقال الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن “ما لا يقل عن 21500 أوكراني و11 ألف جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى شريكة سيشاركون في المناورات”، مضيفا أن الأوكرانيين سيشاركون أيضا في 16 مناورة عسكرية خارج أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

من جهته أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن دخول كييف في مناورات عسكرية يشكل خطرا على أمن روسيا.

وقال لافروف: “ببساطة لا نستبعد احتمال دخول نظام كييف في مغامرة عسكرية. كل هذا يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا. تحدث الرئيس بوتين عن هذا في 18 نوفمبر في المجلس الموسع مع وزارتنا، وشدد على أننا لسنا بحاجة إلى صراعات، لكن إذا لم يستطع الغرب السيطرة على أوكرانيا وشجعها (على أفعالها) فبالطبع سنتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان سلامتنا بشكل موثوق”.

وكان رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية قال في تصريحات سابقة هذا الشهر إن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندي حول حدود أوكرانيا وتستعد لهجوم بحلول نهاية يناير/كانون الثاني أو بداية فبراير/شباط، وهو ما اعتبره مدير جهاز الاستخبارات الخارجية في روسيا “دعاية أمريكية مغرضة”.