أوكرانيا تجهز مليون جندي لاستعادة الجنوب من روسيا

نقلت صحيفة ”التايمز“ البريطانية عن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده ”لديها مليون شخص مستعد للقتال لاستعادة الجنوب“.

وكشف ريزنيكوف أن أوكرانيا تحشد قوة مقاتلة قوامها مليون فرد مزودة بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها الجنوبية من روسيا، مشيرًا إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمر الجيش باستعادة المناطق الساحلية المحتلة التي تعتبر حيوية لاقتصاد البلاد.

وقال ريزنيكوف في حديثه مع الصحيفة: ”نحن نتفهم أنه من الناحية السياسية هذا ضروري للغاية لبلدنا. أعطى الرئيس الأمر إلى القائد الأعلى للجيش بوضع الخطط، والذي يقوم بدوره بتحديد الأسلحة المطلوبة لتنفيذ ذلك، ثم أقوم بدوري بكتابة رسائل إلى نظرائي في البلدان الشريكة للمطالبة بها“.

وشدد ريزنيكوف في حديثه مع ”التايمز“ على أن انسحابات قواته الأخيرة من مدينتين في منطقة لوغانسك – سيفيرودونتسك وليسيتشانسك – كانت خسائر تكتيكية ضرورية لإنقاذ الأرواح ”وليست هزائم استراتيجية“.

وأكد ريزنيكوف: ”نحن على يقين من أن التحالف المناهض للكرملين قد ولد. شركاؤنا في لندن وواشنطن وعواصم أخرى، يستثمرون فينا، ليس فقط بالمال، ولكن بتوقعات شعبهم بأن علينا أن نهزم الكرملين.. يجب أن ننتصر في هذه الحرب معًا“.

وتسعى القوات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس التي كان الانفصاليون المدعومون من موسكو يسيطرون على أجزاء منها قبل بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد الإخفاق في الاستيلاء على العاصمة كييف في وقت مبكر من الحرب.