الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تحتاج 350 مليار دولار لإعادة البناء بعد غزو القوات الروسية للبلاد

منذ 9 دقائق
آثار الدمار في مدينة تشيرنيغيف شمالي أوكرانيا

آثار الدمار في مدينة تشيرنيغيف شمالي أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

جاء في تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية (الجمعة 9-9-2022) أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أضرار مباشرة لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو حزيران لكن إعادة البناء يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.

وقال التقرير أن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 في المئة ارتفاعا من اثنين في المئة فقط قبل الحرب.

وإجمالا قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو حزيران وهو ما يزيد بمقدار 1.6 عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021.

ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى. ومن الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية وأن من المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غوتيريش "قلق بشدة" إزاء قانون أصدرته كوريا الشمالية حول الأسلحة النووية
الكونغو الديمقراطية تشهد اضطرابات مسلحة شرق البلاد
بالسكاكين والرصاص.. مقتل 15 وحرق مئات المنازل في هجوم مسلح شرق الكونغو
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
الملك تشارلز الثالث يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
ملكة بريطانيا
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟
كاميلا باركر والأمير تشارلز
وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
زوجة الملك تشارلز كاميلا لن تصبح ملكة.. اليكم السبب