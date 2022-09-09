أوكرانيا تحتاج 350 مليار دولار لإعادة البناء بعد غزو القوات الروسية للبلاد

جاء في تقرير أصدره البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية (الجمعة 9-9-2022) أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أضرار مباشرة لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 97 مليار دولار حتى أول يونيو حزيران لكن إعادة البناء يمكن أن تتكلف 350 مليار دولار.

وقال التقرير أن أوكرانيا تكبدت 252 مليار دولار أخرى تمثلت في تعطل التدفقات الاقتصادية وتعطل الإنتاج علاوة على النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب في الوقت الذي يُتوقع فيه أن يتسبب نزوح ثلث الأوكرانيين عن ديارهم في زيادة معدل الفقر إلى 21 في المئة ارتفاعا من اثنين في المئة فقط قبل الحرب.

وإجمالا قدر التقرير احتياجات إعادة البناء بما يصل إلى 349 مليار دولار حتى الأول من يونيو حزيران وهو ما يزيد بمقدار 1.6 عن حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي بلغ 200 مليار دولار في عام 2021.

ومطلوب من هذا المبلغ 105 مليارات دولار على المدى القصير لمواجهة الأولويات الملحة مثل إعادة بناء آلاف المدارس المهدمة أو المدمرة وأكثر من 600 مستشفى. ومن الضروري أيضا الاستعداد للشتاء المقبل الذي يرجح أن يكون قاسيا وذلك بإصلاح البيوت واستعادة أنظمة التدفئة وشراء الغاز.

وجاء في التقرير أن جميع الأرقام أولية وأن من المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.