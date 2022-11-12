أوكرانيا تحث آسيان على منع روسيا من ممارسة أسلوب التجويع

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، السبت، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان عدم لجوء روسيا إلى أسلوب التجويع فيما يتعلق بشحنات الحبوب الأوكرانية إلى السوق العالمية.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي على هامش قمة الآسيان إن نظيره الروسي سيرجي لافروف لم يطلب الاجتماع معه. وقال أيضا إن على روسيا التعامل مع جميع المفاوضات بحسن نية.

وأدَّت الحرب في أوكرانيا إلى تَعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودَفَعَت بأسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستويات قياسية.

ودخلت أسواق القمح في مرحلة عدم استقرار كبيرة للأسعار، حيث تفاقم الوضع بسبب الأزمة التي تسبب فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.