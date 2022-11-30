أوكرانيا تحذر: روسيا "تخطط لشيء ما" في الجنوب

قالت روسيا إن قواتها تقدمت في شرق أوكرانيا اليوم الأربعاء، وقالت كييف إن موسكو “تخطط لشيء ما” في الجنوب.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق إن قواتها صدت ست هجمات روسية خلال 24 ساعة في منطقة دونباس بشرق البلاد، بينما قصفت المدفعية الروسية بلا هوادة الأراضي الواقعة على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو، بما في ذلك مدينة خيرسون في الجنوب.

وأعاق طقس الشتاء الأعمال القتالية الميدانية، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي للأوكرانيين أن يتوقعوا قصفا روسيا كبيرا هذا الأسبوع على البنية التحتية للكهرباء المتضررة في أوكرانيا والتي تقصفها موسكو على نحو أسبوعي تقريبا منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد محادثات حلف شمال الأطلسي في بوخارست “هذه هي الأهداف الجديدة للرئيس (فلاديمير) بوتين. إنه يقصفها بشدة”.

وقال بلينكن إن بوتين يركز “نيرانه وغضبه” على السكان المدنيين في أوكرانيا من خلال قصف أكثر من ثُلُث منظومة الطاقة التي توفر إمدادات الكهرباء والماء، لكن الاستراتيجية لن تنجح، مضيفا أن الحلف قلق بشأن علاقات الصين مع موسكو.

وقال ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف إن أعضاء الحلف عرضوا اليوم الأربعاء مساعدة مولدوفا وجورجيا والبوسنة القريبة والواقعة كلها تحت ضغوط من روسيا.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي “إن كان ثمة درس مستفاد من أوكرانيا، فسيكون أننا نحتاج إلى دعمهم الآن”، بينما قال أورماس رينسالو وزير خارجية إستونيا لرويترز “الوحش يريد كذلك أن يسيطر على غرب البلقان”.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن القوات الروسية تهاجم أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوجانسك اللتين تسيطر عليهما الحكومة الأوكرانية ويشكلان معا منطقة دونباس بشرق البلاد، إضافة إلى خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث تصدت أوكرانيا لها في سبتمبر أيلول.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور “الوضع على الجبهة عصيب”.

وأردف “على الرغم من الخسائر الضخمة، ما زال المحتلون يحاولون التقدم” في الشرق و”يخططون لشيء ما في الجنوب”، دون تفاصيل.

وقال مسؤولون آخرون إن مراهقا قُتل عندما قصفت روسيا مستشفى في منطقة سومي في شمال البلاد، وقُتل شخص وأُصيب ثالث في قصف روسي لخيرسون.

وقالت روسيا لاحقا إن قواتها سيطرت سيطرة تامة على ثلاثة مناطق سكنية في منطقة دونيتسك، هي أندريفكا وبيلوجوروفكا وبيرشي ترافنيا، ودمرت مستودعا في منطقة دنيبروبيتروفسك يحوي قذائف هيمارس أمريكية الصنع.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أحدث تقارير ساحة المعارك.