أوكرانيا تحقق في فساد بوزارة الدفاع.. وإقالة نائب وزير لتلقيه رشوة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين، فيما أعلنت الحكومة الأوكرانية، الأحد، إقالة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عبر موقع “تيليغرام”: “يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا”، وذلك بعد توقيف المسؤول للاشتباه في تورطه في الفساد.

وأورد المكتب الوطني لمكافحة الفساد يوم أمس السبت أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذُ شهر أيار/مايو لعام 2020، “تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها”، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

وعمليات الاختلاس والارتشاء متكررة في أوكرانيا منذ عقود، لكن في قضية أخرى تتعلق بشبهات فساد، نفت وزارة الدفاع الأوكرانية الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية محليّة والمتعلقة بإبرام عقود تموين بأسعار “أعلى مرتين إلى ثلاث” من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.

وبحسب موقع “زاد إن.يو إيه” الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.

وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها “تشتري المنتجات المعنيّة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون”، معتبرة أن التقارير الإعلامية “خاطئة”.

وأضافت الوزارة أن التقارير “نشرت بقصد التلاعب”، مشيرة إلى “إعداد وثائق” بهدف فتح تحقيق في “نشر” هذه المعلومات “المضللة” التي “تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية”.

وشددت وزارة الدفاع الأوكرانية على “مبدأ عدم التسامح مطلقا مع الفساد”، مؤكدة أن “عمليات رقابة تتم” بشأن العقود المبرمة.

لكنها أعلنت إجراء “تدقيق داخلي” و”اجتماع طارئ” برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الإثنين من أجل تسليط الضوء “على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023”.

وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه “في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيتحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به”.