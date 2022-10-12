أوكرانيا‭:‬ تحقيق روسيا في انفجار جسر القرم ‭"‬هراء‭"‬

ندد مسؤول أوكراني كبير، الأربعاء، بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بالغة بجسر يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم ووصفه بأنه “هراء”.

واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الأمن الأوكرانية بأنها وراء الانفجار، وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وقت سابق اليوم الأربعاء إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عن المتحدث باسم وزير الداخلية آندريه يوسوف قوله ردا على سؤال بشأن اتهامات موسكو “ما يقوم به جهاز الأمن الاتحادي ولجنة التحقيق برمته هراء”.

ووصف يوسوف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولجنة التحقيق بأنهما “هياكل وهمية تخدم نظام بوتين، لذلك لن نعلق بالتأكيد على تصريحاتهما”.

وجاء في تقرير جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها، أنه “تمّ إثبات أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء”.

كما حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 12 شخصًا من “المتواطئين في التحضير للهجوم الإرهابي على جسر القرم، تم اعتقال 8 منهم”.

وأشار التقرير إلى أنه “تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في الإعداد للجريمة”.

وبحسب الجهاز، فإن القنبلة التي استخدمت في الهجوم كانت مموهة في لفائف وتم إرسال المتفجرات من أوديسا عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا.