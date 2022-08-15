أوكرانيا تخطط لتدمير جسر القرم... بمساعدات دولية

بعد الانفجارات الأخيرة التي وقعت في قاعدة جوية تحت سيطرة موسكو في شبه جزيرة القرم وقيل إنها أدّت إلى إضعاف قوة الأسطول الروسي في البحر الأسود، كشف عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، أن سلطات كييف أجرت محادثات مع وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال قمة الناتو في يونيو الماضي، حول خطة لتدمير جسر هناك.

في التفاصيل، نقل البرلماني الأوكراني معلومات تفيد بأن وزير الدفاع البريطاني يشرف شخصياً على صياغة خطة تدمير جسر القرم.

وأضاف غونتشارينكو، أن حكومته ناقشت مع الوزير البريطاني بن والاس، خطة تدمير جسر القرم في حزيران الماضي.

ونشر كذلك صورا للمفاوضات ظهر فيها مع وزير الدفاع البريطاني، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ولم تكن هذه أول مرة يأتي فيها هذا الحديث، فلطالما أعلنت شخصيات عسكرية وسياسية أوكرانية سابقاً وبشكل دوري عن رغبة سلطات كييف في ضرب جسر القرم.

من جانبها، أكدت روسيا أنها تعمل اليوم على ضمان أمن شبه الجزيرة الروسية بفضل الإجراءات الوقائية التي يتخذها الجيش الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو على علم بالتهديدات التي يتعرض لها جسر القرم، يتم أخذ ذلك بالاعتبار.