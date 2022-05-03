أوكرانيا تدعو لتصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

تبنى البرلمان الأوكراني، اليوم الثلاثاء، قرارا يدعو مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي إلى تصنيف روسيا على أنها “دولة راعية للإرهاب”.

وقال عبر حسابه على تويتر، إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، التي بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

كما دعا البرلمان الأوكراني الكونغرس إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا والدول التي تتعاون معها، مضيفا “نعول على دعم أصدقائنا الأميركيين”.

حزمة عقوبات سادسة

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، أن الاتحاد يعمل على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوريل عبر حسابه على تويتر، إن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي العالمي والتعامل مع واردات النفط.

كما أضاف أن الإجراءات الجديدة ضد موسكو ستعرض على المجلس الأوروبي للموافقة عليها، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي تؤثر على الأمن العالمي.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والمساعدات، وفرضت آلاف العقوبات الموجعة على موسكو، التي تمسكت بحقها في نزع سلاح الجارة الغربية الذي يعتبر مهددا لأمنها، ومنعها من الانضمام إلى حلف الناتو.